

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۲۲ - ۱۸ / ژاپن

کوارتر دوم: ۱۸ - ۱۸

کوارتر سوم: ۲۰ - ۱۶ / ژاپن

کواتر چهارم: ۲۶ - ۱۵/ ژاپن

ایران به عنوان تیم دوم گروه D در مرحله انتخابی یک چهارم نهایی چهارشنبه ۱۲ شهریور با تیم سوم گروه C به رقابت خواهد پرداخت.

ترکیب ۱۲ بازیکن حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

امیررضا آذری، محمدصفا بهنیا، امیرسام محمدی، بردیا خسروی، مهدی محرابی، امیرعلی رئیسی، علیرضا رشیدی، ماهان تقی‌زاده، یاسین مروت، سید احمد مبینی، محمدصالح پاک‌گوهر، امین کریمی،

همچنین مهران حاتمی به عنوان مدیر فنی، محمد سیستانی به عنوان سرمربی، امیرمهدی قانع به عنوان مربی، محسن پروازی به عنوان روانشناس و رضا ذوالقدر به عنوان بدنساز تیم ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.