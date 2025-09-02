با هدف هم‌افزایی، تبادل تجربه برای توسعه و پیشرفت نشست هم اندیشی نخبگان در کوهپایه برگزار شد.

با هدف هم‌افزایی، تبادل تجربه برای توسعه و پیشرفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شرکت‌کنندگان در این نشست با تأکید بر نقش مؤثر نخبگان در حل مسائل به‌ویژه حوزه‌های اقتصاد و معیشت مردم، افزایش تولید و بهره‌وری را به‌عنوان راهکار اصلی رونق منطقه معرفی کردند.

شادی فضلی فرماندار کوهپایه نیز، استفاده از ظرفیت نیروی انسانی کاربلد را رمز توسعه پایدار دانست و گفت: با حمایت و هدایت صحیح این نیروها، می‌توان مسیر آبادانی را با شتاب بیشتری پیمود.