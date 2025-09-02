ناترازی انرژی و قطعی مکرر برق، تولید کارخانه نساجی مازندران را با خطر جدی مواجه کرده و زنگ هشدار جدی کاهش تولید را به صدا درآورده است.

ناترازی برق، زنگ هشدار نساجی مازندران را به صدا درآورد

ناترازی برق، زنگ هشدار نساجی مازندران را به صدا درآورد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس مدیران اجرایی کارخانه نساجی مازندران گفت: این کارخانه که در اوج شکوفایی تولید قرار داشت این ایام به علت ناترازی و تداوم قطعی برق با کاهش تولید و خطر آسیب دیدگی ماشین آلات خطوط تولیدی این صنعت رو‌به‌رو شد.

صفدر گرائیلی افزود: کارخانه نساجی مازندران که به دستور شهید رئیسی و ورود هیئت حمایت از صنایع، نوسازی و احیا شده با به روزرسانی ماشین آلات واحد ریسندگی و به کارگیری تمام ظرفیت ماشین آلات بافندگی و بهره برداری از واحد رنگرزی با افزایش تولید به مرحله سوددهی رسید.

وی اظهار داشت: با وجود تحولات و ارتقای سطح کمی و کیفی خطوط تولید کارخانه نساجی مازندران متاسفانه ناترازی انرژی و قطعی برق چهار روز در هفته این کارخانه را با چالش جدی کاهش تولید و خطر آسیب دیدگی به ماشین آلات رو‌به‌رو کرده است.

گرائیلی، عدم هماهنگی شرکت برق با صنعت نساجی در برنامه ریزی و مدیریت صحیح قطعی برق را به دلیل ناترازی انرژی مشکل اصلی این صنعت نام برد که با تداوم قطعی برق روند تولید این کارخانه عملا فاقد صرفه اقتصادی و مختل خواهد شد.

رئیس مدیران اجرایی کارخانه نساجی مازندران یادآور شد: واحد رنگرزی این مجموعه صنعتی بیشترین آسیب و زیان را در ناترازی و قطعی برق متحمل می‌شود چرا که فرایند تبدیل پارچه خام به مرحله رنگ و تکمیل حدود شانزده ساعت زمان می‌برد که قطع طولانی مدت برق، این واحد را عملا از چرخه تولید خارج می‌کند.

گرائیلی تاکید کرد: مجموعه کارخانه نساجی مازندران با درک شرایط موجود ناترازی انرژی این انتظار را از شرکت برق دارد که برای حفظ تولید حداقل دو روز پی در پی هفته، برق کارخانه را قطع کنند تادردیگر روز‌های هفته کارخانه قادر به فعالیت و تولید باشد.

رئیس مدیران اجرایی کارخانه نساجی مازندران با قدردانی از بازدید میدانی ماه گذشته استاندار مازندران از این کارخانه گفت: اختلال در روند تولید به علت ناترازی برق از طرفی باعث بر زمین ماندن تعهدات کارخانه در قبال قرارداد‌های کارمزدی برای رنگ ریزی و تکمیل پارچه‌های طرف‌های قرارداد می‌شود که ادامه این روند باعث از دست دادن مشتریان و بازار کار و درواقع زنک هشدار توقف تولید و تعطیلی کارخانه نساجی مازندران را به صدا درآورد.

قربانی فرماندار قائم شهر، حفظ و پایداری تولید را از سیاست‌های حمایتی دولت از صنایع نام برد و لزوم هماهنگی میان شرکت برق و صنایع در شرایط ناترازی انرژی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست.

فرماندار قائم شهر تاکید کرد: تعامل و اعمال مدیریت صحیح فی مابین شرکت برق و صنعت نساجی مازندران باید به گونه‌ای برنامه ریزی و عمل شود که هم رفع ناترازی برق مدیریت شود و هم فعالیت تولیدی صنعت نساجی مازندران ادامه پیدا کند و با این همسویی متقابل، قطعا فعالیت‌های تولیدی کارخانه نساجی مازندران هرگز متوقف و تعطیل نخواهد شد.

جمشید گرائیلی گزارش می دهد