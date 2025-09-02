پخش زنده
امروز: -
متهم به سرقت دو تن پسته دربردسکن دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندهی انتظامی شهرستان بردسکن گفت: وقوع چند فقره سرقت از باغهای پسته روستاهای بخش شهرآباد شهرستان بردسکن باعث شد پلیس آگاهی پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دهند.
سرهنگ مهدی حسن زاده افزود: ماموران انتظامی با بررسی صحنههای سرقت و با اشراف اطلاعاتی به فردی مظنون و پس از حصول اطمینان از انجام سرقتها ، متهم را با هماهنگی مقام قضایی در مخفیگاهش دستگیر کردند.
فرماندهی انتظامی شهرستان بردسکن گفت:متهم پس از مشاهده ادله و مستندات پلیس به ۸ فقره سرقت "حدود دو تن پسته تازه" از باغهای پسته شهرستان بردسکن و فروش آنها به دو مالخر اعتراف کرد.
سرهنگ حسنزاده افزود: به کشاورزان توصیه می شود با گماردن نگهبان ثابت و نصب تجهیزات از جمله دوربین مداربسته از سرقت پیشگیری کنند.