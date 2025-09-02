به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید اصغر ذوقی‌احسن گفت: در جریان مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان کشور محمدیاسین گلمحمدی پدیده دو بامانع و ملی‌پوش استان ضمن کسب دو عنوان قهرمانی موفق به شکست دو رکورد باشگاهی این رقابت‌ها شد.

او گفت: این ورزشکار توانست در ابتدا در ماده ۱۱۰ متر بامانع با ثبت زمان ۱۴.۱۱ ثانیه ضمن کسب عنوان نخست، رکورد باشگاهی این ماده که پیش از آن با زمان ۱۴:۳۰ ثانیه در اختیار خودش بود را جابجا کرد.

دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان افزود: این دونده خوش‌آتیه در ادامه این رقابت‌ها در دومین مسابقه خود در ماده ۴۰۰ متر بامانع با زمان ۵۲.۶۹ ثانیه ضمن کسب عنوان قهرمانی رکورد باشگاهی این ماده را که با رکورد ۵۳.۴۰ ثانیه در اختیار محمد عبد شهری از تهران بود را شکست.

سید اصغر ذوقی‌احسن گفت: این دونده جوان پیش‌تر در مسابقات دو و میدانی جوانان کشور که اواخر ماه گذشته در شیراز برگزار شد موفق به کسب دو نشان طلا برای کاروان ورزشی استان شده بود و در حال حاضر در اردوی آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در بازی‌های کشور‌های اسلامی (۲۰۲۵) ریاض در تهران به سر می‌برد.