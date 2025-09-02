پخش زنده
احمد دنیامالی در پیامی درگذشت غلامحسین غنی، از مدیران ورزش کشور را تسلیت گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«إنا لله و إنا إلیه راجعون»
خبر درگذشت جانباز سرافراز دفاع مقدس، جناب آقای دکتر غلامحسین غنی، موجب تأثر و اندوه عمیق شد.
ایشان که سالهای ارزشمند عمر خویش را در عرصههای علمی، مدیریتی و ورزشی کشور، بهویژه در حوزه سوارکاری و توسعه ورزشهای همگانی و قهرمانی سپری کردند، نمونهای از تعهد، تخصص و خدمت صادقانه به میهن اسلامی بودند.
حضور مؤثر و منش اخلاقی آن مرحوم، همواره یادآور تلاش بیوقفه برای اعتلای ورزش ایران و خدمت به جوانان این مرز و بوم است.
اینجانب فقدان آن انسان وارسته را به خانواده محترم، جامعه ورزشی کشور و بهویژه همکاران ایشان تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای روح بلندشان غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسألت دارم.