

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«إنا لله و إنا إلیه راجعون»

خبر درگذشت جانباز سرافراز دفاع مقدس، جناب آقای دکتر غلامحسین غنی، موجب تأثر و اندوه عمیق شد.

ایشان که سال‌های ارزشمند عمر خویش را در عرصه‌های علمی، مدیریتی و ورزشی کشور، به‌ویژه در حوزه سوارکاری و توسعه ورزش‌های همگانی و قهرمانی سپری کردند، نمونه‌ای از تعهد، تخصص و خدمت صادقانه به میهن اسلامی بودند.

حضور مؤثر و منش اخلاقی آن مرحوم، همواره یادآور تلاش بی‌وقفه برای اعتلای ورزش ایران و خدمت به جوانان این مرز و بوم است.

اینجانب فقدان آن انسان وارسته را به خانواده محترم، جامعه ورزشی کشور و به‌ویژه همکاران ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای روح بلندشان غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسألت دارم.