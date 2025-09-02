پخش زنده
با تلاش گروههای فنی و عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان و همکاری پلیس امنیت اقتصادی، در دو عملیات جداگانه مجموعاً ۱۲۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در واحدهای تجاری و صنعتی این استان شناسایی و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در اولین عملیات، ۱۰ دستگاه ماینر در یک واحد تجاری مستقل که با انشعاب سهفاز اقدام به استخراج رمزارز کرده بود کشف و جمعآوری شد. در عملیات دوم نیز ماموران موفق به شناسایی ۱۱۴ دستگاه ماینر در یک مزرعه استخراج غیرمجاز در شهرک صنعتی اختیارآباد شدند.
گفتنی است، توان مصرفی این تجهیزات در مجموع بیش از ۲۲۰ کیلووات برآورد شده است که معادل مصرف برق صدها خانوار شهری میباشد. استفاده غیرمجاز از برق شبکه علاوه بر وارد کردن فشار مضاعف بر شبکه توزیع، زمینهساز خاموشیهای ناخواسته برای مشترکان قانونی نیز میشود.
شرکت توانیر مجددا از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک، موضوع را از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند. بر اساس طرح تشویقی، به ازای هر دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده توسط گزارشهای مردمی، یک میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش به گزارشدهندگان پرداخت خواهد شد.