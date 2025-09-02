پخش زنده
رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل کیش، از آغاز نام نویسی بدون آزمون دوره کارشناسی در ۹ رشته تحصیلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نادری گفت: متقاضیان ادامه تحصیل در دوره کارشناسی میتوانند در دوره بدون آزمون و براساس سوابق تحصیلی در رشتههای مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مدیریت بازرگانی، حسابداری، گردشگری، علوم تربیتی، مدیریت بیمه، مترجمی زبان، زبان و ادبیات فارسی نام نویسی کنند.
او افزود: داوطلبان برای نام نویسی میتوانند به پایگاه سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند.
شماره تلفنهای ۴۴۴۵۵۲۳۷ و ۴۴۵۵۲۳۹ با پیش شماره ۰۷۶ برای پاسخگویی به داوطلبان در نظر گرفته شده است.