به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نادری گفت: متقاضیان ادامه تحصیل در دوره کارشناسی می‌توانند در دوره بدون آزمون و براساس سوابق تحصیلی در رشته‌های مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مدیریت بازرگانی، حسابداری، گردشگری، علوم تربیتی، مدیریت بیمه، مترجمی زبان، زبان و ادبیات فارسی نام نویسی کنند.

او افزود: داوطلبان برای نام نویسی می‌توانند به پایگاه سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند.

شماره تلفن‌های ۴۴۴۵۵۲۳۷ و ۴۴۵۵۲۳۹ با پیش شماره ۰۷۶ برای پاسخگویی به داوطلبان در نظر گرفته شده است.