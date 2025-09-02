به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موسی احمدی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابه‌های زیست محیطی، ضمن تشکر از زحمات کارکنان وزارت نیرو در شرایط ناترازی برق ضمن تشکر از رئیس و هیات رئیسه برای تشکیل این جلسه مطابق با تبصره یک ماده ۱۰۷ قانون آئین نامه داخلی مجلس از آن به عنوان فرصتی برای بررسی ناترازی برق به عنوان مهم‌ترین مسئله کشور یاد کرد و افزود: لازم می‌دانم از رئیس محترم مجلس تشکر کنم چرا که دغدغه همیشگی ایشان در جلسات خصوصی و عمومی رسیدگی به وضعیت انرژی کشور و رفع ناترازی‌ها بوده و هست تا جایی که در جلسه کمیسیون انرژی که با حضور وزرای نفت و نیرو تشکیل شده بود پیشنهاد ایجاد قرارگاه رفع ناترازی انرژی را مطرح کردند.

نماینده مردم جم، کنگان و دیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این قرارگاه تشکیل شده و هر هفته جلسات مستمری با حضور معاونان وزیر و کارشناسان مربوطه برگزار می‌کنند که گزارش آن به هیات رئیسه منعکس شده است.

وی تصریح کرد: همچنین جهت رفع ناترازی حامل‌های انرژی و عادلانه سازی یارانه‌ها در اجرای جز ۲ بنده‌های الف و ب ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیگیری ایجاد سازمان بهینه سازی انرژی و مدیریت راهبردی از ناحیه رئیس جمهور مطرح شد که پس از پیگیری‌های مجددانه تشکیل و مقرر شد تا پایان شهریور سال جاری اقدامات اعلامی انجام شود که به زودی شاهد تشکیل این سازمان و برون رفت از چالش‌های موجود باشیم.

احمدی با بیان اینکه گزارش مفصلی که توسط کمیسیون انرژی با همکاری کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در ۶ بخش با توصیه‌های کلیدی تهیه شد ارائه شد، افزود: امروز برق به عنوان یک انرژی حیاتی موردنیاز نه تنها موتور محرک صنعت و اقتصاد کشور‌ها به شمار می‌رود بلکه نقش اساسی در رفاه جامعه و بهبود کیفیت زندگی مردم ایفا می‌کند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: در سال جاری ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور حدود ۹۵ هزار مگاوات بود که ۸۴ درصد از توان کشور مربوط به نیروگاه‌های حرارتی بوده و سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر از ظرفیت کشور کمتر از ۱.۷ درصد است، در حوزه مصرف نیز در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۴۰ میلیارد کیلووات ساعت برق در بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته که صنایع کشور با ۱۲۲ میلیارد کیلووات ساعت سهم ۳۶ درصدی از مصرف دارند و بخش خانگی نیز با ۱۰۵ میلیارد کیلووات ساعت سهم ۳۲ درصدی و بخش کشاورزی با ۴۶ میلیارد کیلووات ساعت سهم ۱۴ درصدی دارد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: علیرغم تلاش‌های صورت گرفته در دولت و وزارت نیرو همچنان ناترازی برق یکی از جدی‌ترین چالش‌های کشور بوده و میزان آن در حال افزایش است کما اینکه در سال ۱۴۰۲ میزان تقاضای برق در اوج مصرف ۷۴ هزار مگاوات بوده که ۵۸ درصد رشد داشته است و در مورد رشد تولید و مصرف چه تناسبی وجود داشته که امروز با این مشکلات مواجه هستیم.

احمدی افزود: در سال ۱۴۰۳ میزان تقاضا ۶.۷ درصد رشد نشان می‌دهد که به حدود ۸۰ هزار مگاوات رسیده است و با توجه به افزایش تعداد مشترکان و روند سالیانه موجود به نظر می‌رسد این عدد در تابستان سال جاری بیشتر هم می‌شود چرا که تا این لحظه گزارش دقیقی در این رابطه دریافت نکرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: رشد اسمی ظرفیت‌های نیروگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ حدود ۲.۱ درصد و در سال ۱۴۰۳ حدود ۲.۴ درصد است که نشان از افزایش سالیانه ناترازی برق دارد، همچنین در سال ۱۴۰۲ ناترازی برق در اوج مصرف ۱۲ هزار مگاوات و در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات بوده و به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۴ اختلاف عرضه و تقاضا افزایش یافته است چرا که ناترازی برق نه تنها منجر به تامین طرح‌های مدیریت مصرف در بخش‌های صنعت و کشاورزی شده و از این طریق نه تنها رشد تولید را به صورت مقطعی محدود کرده و به اقتصاد کلان آسیب زده است بلکه افزایش میزان ناترازی برق باعث طرح‌های مدیریت مصرف و اعمال خاموشی‌های برنامه ریزی شده و نشده در بخش خانگی شد که رفاه جامعه را در ماه‌های گرم سال کاهش داده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: اگرچه دولت به صورت شبانه روزی در ۲ سطح مدیریت تقاضا و افزایش ظرفیت تولید تلاش بسیاری داشته، اما وضعیت موجود نشان می‌دهد جلوگیری از گسترش ناترازی برق مستلزم اقدامات جدی‌تر در مصرف است در غیر این صورت شرایط دشوارتر می‌شود.

احمدی افزود: اگرچه راهکار یکتایی برای حل ناترازی برق وجود ندارد و باید مجموعه اقداماتی به طور همزمان انجام شود، اما باید درک بهتری از ناترازی در ساعات مختلف براساس ارزیابی مرکز وجود داشته باشد ضمن اینکه پژوهش‌ها نشان می‌دهد سال گذشته ناترازی ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات از مجموع کل اعمال محدودیت به حدود ۱۷ درصد میزان ناترازی بیش از ۱۰ هزار مگاوات بوده است.