به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیت‌الله عبادی در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی روا در هنرستان دخترانه انقلاب اسلامی بیرجند افزود: راه روشن است و نشانه‌های هدایت در مسیر قرار داده شده و بنابراین انسان‌ها هیچ عذری در این زمینه ندارند.

وی تحقق عدالت و تشکیل جامعه آرمانی را حتی برای اهل بهشت آرمان بزرگی دانست و گفت: در مقاطعی کوتاه از تاریخ این امر محقق شده، اما بزرگترین مانع در برابر تحقق حکومت حق، خود انسان‌ها هستند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی همچنین با اشاره به امکان نقد منصفانه دولت‌ها تأکید کرد: دولت شهید رجایی و دولت شهید رئیسی از جمله دولت‌های تراز انقلاب اسلامی به شمار می‌روند.

آیت‌الله عبادی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه انتخاب در انتخابات باید آگاهانه و بر اساس عقلانیت و معیار‌های الهی باشد افزود: انتخاب نادرست پیامدهایش متوجه خود ماست و همه در آن شریک و مسئول هستیم.

وی گفت: کسانی که گرفتار خودپرستی و جهل می‌شوند به جای انتخاب راه حسین (ع)، راه یزید را برمی‌گزینند.