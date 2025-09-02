پخش زنده
امروز: -
مهدی علی نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک از مشخص شدن برگزاری مجمع عمومی این کمیته در دی ماه خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی علی نژاد که پس از برگزاری نشست امروز هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک از برگزاری مجمع عمومی این کمیته در ۱۰ دی سال جاری خبر داد.
همچنین انتخابات کمیسیون ورزشکاران نیز پس از پایان بازیهای کشورهای اسلامی در ریاض و در روز جمعه ۲۸ آذر ماه برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام دبیرکل کمیته ملی المپیک فدراسیون روئینگ که تازه تشکیل شده در کنار فدراسیون انجمن ورزشهای رزمی، چون MMA در بازیهای آسیایی است به عضویت مجمع درآمدند.
همچنین فدراسیون اسکواش از گروه دو به گروه یک (فدراسیونهای المپیکی) آمد، چون اسکواش المپیکی شده است و رئیس این فدراسیون میتواند برای هیئت اجرایی کاندیدا شود. فدراسیون شطرنج هم از مجمع کمیته ملی المپیک حذف شد.