به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سرهنگ جواد مختاررضایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با اشاره به همکاری قوه قضاییه و پلیس فتا در جهت شناسایی و برخورد با مجرمان سایبری در رابطه با انتخاب رشته کنکور گفت: مراکز مشاوره و انتخاب رشته مجاز معمولاً مجوز خود را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت آموزشوپرورش (ادارات کل استانی) دریافت کردهاند و داوطلبان از طریق مراجعه حضوری به دفتر موسسه و درخواست تصویر پروانه فعالیت (مهر و امضا شده) مراکز مجاز را شناسایی کنند.
بر اساس اعلام رئیس سازمان سنجش، زمان انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۴، از ۱۱ تا ۱۵ شهریور است، داوطلبان و خانوادههایشان در این زمان باید مراقب کلاهبرداران سایبری باشند چراکه این افراد با سوء استفاده از شرایط داوطلبان و خانوادههایشان به دنبال سودجویی و کلاهبرداری هستند.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا افزود: مجرمان سایبری در ایام انتخاب رشته به دنبال سوءاستفاده از داوطلبان و خانوادههایشان هستند و تا امروز با شناسایی مدیران بیش از ۱۸۰ تارنما و کانال فعال در این حوزه، ۱۲۰ نفر از افراد سودجو را شناسایی و دستگیر کردهایم. بخش زیادی از این فعالیتهای مجرمانه در بستر پیامرسانهای خارجی از جمله تلگرام صورت گرفته و بیش از ۷۵ درصد دستگیریها مربوط به این شبکه است.
مختاررضایی افزود: یکی از شگردهای مجرمان سایبری، وعده تغییر رتبه کنکور است که به هیچ عنوان امکانپذیر نیست. برخی افراد با دریافت اطلاعات داوطلبان به پنل کاربری آنها دسترسی غیرمجاز پیدا کرده و انتخاب رشته را تغییر داده یا این دسترسیها را به دیگران میفروشند.
وی گفت: هیچ فرد یا نهادی قادر به رزرو صندلی دانشگاه یا تضمین قبولی در رشته خاصی نیست. داوطلبان نباید به تماسها یا پیامهایی که با این وعدهها اطلاعات شخصی یا پول درخواست میکنند، اعتماد کنند؛ چراکه این موضوع میتواند علاوه بر از دست رفتن سرمایه، مشکلات قضایی نیز به همراه داشته باشد.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا درباره روشهای جلب اعتماد از سوی کلاهبرداران افزود: این افراد با ایجاد کانالهایی با دنبالکنندگان جعلی، ساختن گفتوگوهای ساختگی و انتشار ویدئوهای رضایت صوری از مشتریان، اعتماد قربانیان را جلب میکنند.
وی از تبلیغ نرمافزارهای جعلی انتخاب رشته به عنوان یکی دیگر از روشهای کلاهبرداری نام برد و هشدار داد: دانلود برنامههای ناشناس از منابع غیررسمی میتواند به سرقت اطلاعات کاربران و آلوده شدن تلفن همراه به بدافزارهای جاسوسی منجر شود. هیچ نرمافزاری نمیتواند معجزه کند.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: داوطلبان نباید فریب کلیدواژههایی مانند فوری، رزرو صندلی یا درخواست پرداخت با رمز ارز را بخورند.
مختاررضائی با اشاره به اقدامات پلیس فتا در ایام برگزاری کنکور افزود: ما در این ایام به صورت ۲۴ ساعته و برخط با سازمان سنجش و دستگاه قضایی در ارتباط بودهایم و فضای مجازی را لحظهای رصد میکنیم. هرگونه تبلیغات یا فعالیت مشکوک بهسرعت شناسایی و با آن برخورد میشود.
وی درباره همکاری قوه قضاییه و پلیس فتا در جهت شناسایی و برخورد با مجرمان سایبری در رابطه با انتخاب رشته افزود: با توجه به هماهنگی صورت گرفته همکاری بسیار خوبی با مقام قضایی و به ویژه دادستانی کل کشور ایجاد شده و مجوزهای قانونی لازم در رابطه با انجام اقدامات عملیاتی اخذ شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا در پاسخ به این سوال که داوطلبان از چه طریقی میتوانند افراد و مراکز مجاز را برای انتخاب رشته شناسایی کنند گفت: مراکز مشاوره و انتخاب رشته مجاز معمولاً مجوز خود را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت آموزشوپرورش (ادارات کل استانی) دریافت کردهاند و داوطلبان از طریق مراجعه حضوری به دفتر موسسه و درخواست تصویر پروانه فعالیت (مهر و امضا شده) میتوانند مراکز مجاز را شناسایی کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا افزود: توصیه میشود متقاضیان برای انتخاب رشته از سازمان سنجش که به منظور جلوگیری از سوءاستفاده اغواگرایانه افراد مدعی انتخاب رشته تضمینی، محصولاتی را در کنار انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته، طراحی و در اختیار متقاضیان قرار میدهد، استفاده کنند.
از جمله نشانههای یک مشاور یا موسسه غیرمجاز این موارد است: ۱. فعالیت صرفاً در شبکههای اجتماعی بدون آدرس ثابت، ۲. وعده قطعی قبولی در رشته/دانشگاه خاص، ۳. مطالبه مبلغ کامل پیش از شروع کار یا اخذ بیعانه از طریق شبکههای اجتماعی، ۴. نداشتن قرارداد رسمی مکتوب با سربرگ و مهر موسسه است و نجام هر گونه تبلیغی که به نظر دور از واقعیت است.