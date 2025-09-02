به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رویدا 40 قصه 40 خانه نوزدهمین هفته برگزاری خود را با نام "پهلوان پهلوانان" در زورخانه موزه قصر تهران و با همکاری موزه قصر پشت سر گذاشت، کودکان همراه با خانواده‌هایشان شنونده روایت پوریای ولی، پهلوان نامدار ایرانی بودند.

به گفته برگزارکنندگان، «چهل قصه، چهل خانه» با هدف آشنایی نسل جدید با مفاهیم اخلاقی، پهلوانی و ارزش‌های فرهنگی ایران‌زمین طراحی شده و ادامه خواهد داشت.