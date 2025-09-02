ده‌ها پزشک صبح امروز (سه‌شنبه) خیابان «ایالون شمالی» در تل‌آویو را بستند و خواستار توافق رژیم صهیونیستی با جنبش حماس برای پایان دادن به جنگ و آزادی اسیران اسرائیلی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم»، در ادامه افزایش موج اعتراضات داخلی رژیم صهیونیستی علیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر این رژیم، ده‌ها پزشک صبح امروز (سه‌شنبه) خیابان «ایالون شمالی» در تل‌آویو را بستند و خواستار توافق رژیم صهیونیستی با جنبش حماس برای پایان دادن به جنگ و آزادی اسیران اسرائیلی شدند.

بر اساس این گزارش، با یورش پلیس امنیت، اعتصاب پزشکان در ایالون به خشونت کشیده شد و مأموران علاوه بر تلاش برای برهم‌زدن اعتراضات، دو نفر از آنها را به جرم اخلال در امنیت داخلی اسرائیل و برهم زدن آرامش بازداشت کردند.

پزشکان معترض به تداوم جنگ غزه در حالی این اعتصاب را برگزار کردند که اقشار مختلفی از صهیونیست‌ها در مخالفت با سیاست‌های جنگ‌طلبانه نتانیاهو هر روز به تظاهرات و بستن خیابان‌ها اقدام می‌کنند.

در همین ارتباط، روز یکشنبه نیز شمار بسیاری از دانش‌آموزان دبیرستانی، نیمکت‌های مدرسه را در ایالون آتش زدند و اعلام کردند که تا زمان بازگشت اسرا و پایان جنگ از حضور در کلاس درس امتناع خواهند کرد و همچنین اجازه بازگشایی مدارس را نخواهند داد.

افزون بر این، خانواده‌های اسرا نیز در مخالفت با تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی برای گسترش حملات نظامی و اشغال شهر غزه، هر روز به خیابان‌ها می‌روند و تظاهرات گسترده‌ای را برگزار می‌کنند.

آنها با ناامیدی از سیاست‌های نتانیاهو به دلیل ملاحظات سیاسی، امروز ساعت پنج بعد از ظهر به وقت محلی، قرار است در مقابل سفارت آمریکا در تل آویو حضور پیدا کنند و از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بخواهند که با تحت فشار گذاشتن سران صهیونیستی توافقنامه‌ای را تحت نظارت آمریکا برای بازگشت اسرا و پایان جنگ امضا کند.

خانواده‌های اسرا در این تظاهرات یک میز بزرگ نمادین مذاکرات در مقابل سفارت خواهند گذاشت که یک گواهی نمادین جایزه صلح نوبل نیز روی آن است. آنها با این اقدام بر فرصت تاریخی برای دستیابی به توافق با حماس تأکید خواهند کرد.