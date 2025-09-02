به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادعای تکراری و فاقد اعتبار حقوقی شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سه گانه ایرانی - مندرج در بیانیه نشست یکصد و شصت و پنجم وزرای خارجه این شورا - را به طور کامل رد می‌کند و بار دیگر بر حاکمیت بلامنازع ایران بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به‌عنوان بخش‌های جدایی‌ناپذیر از قلمروی سرزمینی ایران تاکید و تصریح می‌کند که تکرار ادعا‌های بی‌اساس در بیانیه‌های مشابه، هیچ تغییری در واقعیت‌های جغرافیایی، تاریخی و حقوقی مربوط به این جزایر ایجاد نخواهد کرد.

بر همین اساس، با رد گزاره‌های مداخله‌جویانه مندرج در بیانیه فوق، تاکید می‌شود که جمهوری اسلامی ایران در راستای اعمال حقوق حاکمیتی خود هر اقدام لازمی را که برای تامین ایمنی و امنیت در این جزایر ایرانی و صیانت از منافع کشور در محدوده آنها ضرورت داشته باشد، انجام خواهد داد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حقوق جمهوری اسلامی ایران در میدان آرش بر اساس حقوق تاریخی و سوابق مذاکرات، ادعا‌های یک جانبه در مورد این میدان را بی‌اعتبار دانسته و تصریح می‌کند که صدور بیانیه‌های تکراری و طرح ادعای یک‌جانبه، از منظر حقوقی هیچ حقی برای دولت کویت ایجاد نمی‌کند. رسیدن به توافق منصفانه و پایدار درباره میدان آرش مستلزم گفتگوی دوجانبه، تلاش مشترک و ایجاد فضایی مثبت و سازنده برای حفظ و تامین حقوق و منافع متقابل می‌باشد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حقوق مشروع و قانونی ایران برای بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای وفق معاهده منع اشاعه، القای هرگونه تردید در مورد ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را بلاوجه دانسته و خاطرنشان می‌کند که ایران همواره ضمن عمل به تعهدات خود طبق موافقتنامه جامع پادمان، با رویکردی مسئولانه و مبتنی بر حسن نیت در روند‌های مذاکراتی و دیپلماتیک برای اعتمادسازی در این خصوص مشارکت داشته است، اما آمریکا و طرف‌های اروپایی با عهدشکنی مستمر و نقض فاحش اصول و قواعد منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل موحب اخلال در روند‌های مذاکراتی شده‌اند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران توجه کشور‌های منطقه را به خطر واقعی و فوری ناشی از سلاح‌های کشتار جمعی رژیم صهیونیستی جلب کرده و تاکید می‌نماید که تحقق منطقه عاری از خطر سلاح‌های هسته‌ای مستلزم همت دسته‌جمعی کشور‌های منطقه برای وادار کردن جامعه جهانی به اتخاذ تدابیر موثر در رابطه با سلاح‌های کشتار جمعی رژیم نسل‌کش و متجاوز اسرائیل می‌باشد.

جمهوری اسلامی ایران با یادآوری ضرورت تامین امنیت و ثبات پایدار منطقه با مشارکت همه کشور‌ها و به دور از مداخلات ثبات‌زدا و مخرب بازیگران خارج از منطقه، بر آمادگی خود جهت تقویت تعاملات برای تحقق این هدف تاکید می‌کند.

وزارت امور خارجه با استقبال از موضع کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس در محکومیت شدید ادامه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و جنایات آن علیه مردم مظلوم فلسطین، بر ضرورت اتخاذ تدابیر موثر و فوری، از جمله توقف هرگونه روابط سیاسی و دیپلماتیک با این رژیم، به منظور وادارکردن آن به توقف جنایات در فلسطین اشغالی تاکید می‌کند.