پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب گفت: با تلاش محیط بانان ۳ گروه صیادی در منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، موسی جسور افزود: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب و پاسگاه محیط بانی شهید منوچهر شجاعیان با رصد و پایش مستمر تالاب نوروزلو موفق به دستگیری سه گروه صیاد غیر مجاز و همچنین کشف و توقیف ۱۰ رشته تور دام ماهیگیری شدند.
رییس اداره حفاظت محیطزیست میاندوآب با تاکید بر اینکه مشارکت همه مردم در حفظ و حراست از طبیعت و محیطزیست ضروری است، افزود: شهروندان میتوانند گزارشهای خود از تخلفات صید و شکار، نگهداری و خریدوفروش جانوران وحشی را با شمارهتلفن ۱۵۴۰ در میان بگذارند.
منطقه حفاظت شده تالاب سد نوروزلو میاندوآب نیز با وسعت بیش از یک هزار و ۱۵۰ هکتار از مناطق باارزش تنوع زیستی بالا در منطقه به شمار میرود.
این منطقه حفاظت شده در ۱۵ کیلومتری شهر میاندوآب واقع شده است و دارای پوشش گیاهی منحصربهفرد از جمله درختان گز و نیزارها است و در این منطقه حیواناتی مانند گراز، روباه، گرگ، خرگوش و برخی پرندگان وجود دارند و در فصول کوچ پرندگانی نظیر غاز، حواصیل، بوتیمار، گاوچرانک، آنقوت، لکلک، پرستو، پلیکان، باکلان شناور، کاکائی و چنگر نیز به این تالاب سفر میکنند.