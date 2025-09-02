مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: جایگزینی ۱۷۰ مدرسه کانکسی استان در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی برنامه‌ریزی شده بود که تاکنون ۱۳۵ مدرسه احداث و جایگزین شده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در جلسه شورای آموزش و پرورش گفت: مقرر بود پروژه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی برای جایگزینی ۱۷۰ مدرسه کانکسی تا پایان مهرماه تکمیل شوند که از این مجموع تاکنون ۱۳۵ مدرسه تحویل شده است.

سیدعیسی سهرابی اظهار داشت: همچنین ۲۲ طرح بالای ۹۰ درصد، ۹ مدرسه بالای ۷۰ درصد،۲ مدرسه بالای ۵۰ درصد و ۲ مدرسه زیر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی با تأکید بر ضرورت جایگزینی ۷۰ مدرسه سنگی تصریح کرد: ۱۶ مدرسه در اولویت هستند که عملیات اجرایی ۱۴ مدرسه آغاز شده، ۲ مدرسه معارض دارد و ناچار به تغییر مکان یابی هستیم همچنین سپاه نیز جایگزینی ۱۰ مدرسه را تقبل کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان همچنین گفت: ۲۰۸ مدرسه فاقد سرویس بهداشتی و ۴۷۲ مدرسه دارای مشکل هستند که ساماندهی این ین موارد با جدیت در دستور کار قرار دارد.

سهرابی همچنین با بیان اینکه بخش عمده‌ای از آمادگی‌های لازم برای مهر متفاوت انجام شده است افزود:در زمینه ثبت نام دانش آموزان پایه اول دوره اول ۸۸.۵۸ درصد معادل ۲۶ هزار و ۵۱۰ نفر تاکنون ثبت نام شده‌اند.

وی اظهار داشت: ۹۵.۵ درصد دانش آموزان ابتدایی، متوسطه اول ۸۱ درصد، متوسطه دوم ۷۳ درصد و پایه دهم ۵۶ درصد نام نویسی، همچنین از مجموع پیش بینی ۱۰ هزار و ۲۱۸ نفر برای ثبت نام رشته‌ها فنی حرفه‌ای و کاردانش تاکنون ۸۴ درصد ثبت نام و کلاس بندی شده‌اند.

وی افزود: ۶۱ درصد ابلاغ معلمان صادر شده و ۱۵ شهریور مانور بازگشایی برگزار خواهد شد تا ۳۰ درصد کل مدارس استان آمادگی سنجی شوند.

سهرابی با بیان اینکه در حوزه ثبت نام هنرستان‌ها نیز متوسط استان ۱۰ درصد از کشور کمتر می‌باشد ادامه داد: با توجه به سرفصل‌ها ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال برای تامین تجهیزات مورد نیاز هنرستان‌ها نیاز است.

سال تحصیلی گذشته ۳۶۴ هزار و ۱۵۴ دانش آموز در چهار هزار و ۵۱۷ کلاس درس تحصیل کردند.