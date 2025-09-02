به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسین محمدی گفت: پایان سال گذشته قرارداد قبلی این پروژه خاتمه پیدا کرد و امسال مجدد قرارداد جدید برای تکمیل اسکلت فلزی، زدن سقف‌ها، مرتفع‌سازی مناره‌ها دیوارکشی دور سالن اصلی به مناقصه گذاشته شد.

او افزود: در حال حاضر پیمانکار پروژه انتخاب شده و این پیمانکار در مرحله تجهیز کارگاه بوده که به محض تجهیز کارگاه مجدد ادامه عملیات اجرایی این پروژه ۲۱ ساله آغاز می‌شود.

مدیر اجرایی پروژه مصلی همدان قرار داد جدید این پروژه را با منابع مالی ۲۰۰ میلیارد تومان با مدت زمان ۱۸ ماهه برشمرد و گفت: با این میزان اعتبار قرارداد موجود، می‌توان پیشرفت فیزیکی این پروژه را در این قرارداد به ۵۲ تا ۵۳ درصد رساند.

محمدی با بیان اینکه اتمام این پروژه بستگی به تامین منابع آن دارد، افزود: هرچه تامین منابع پروژه بیشتر و باسرعت باشد به تبع آن این پروژه زودتر به اتمام خواهد رسید.

او ادامه داد: اینکه این پروژه چه میزان اعتبار نیاز دارد را نمی‌توان برآورد کرد چرا که میزان هزینه بستگی به مدت زمان عملیات اجرایی و تکمیل پروژه دارد.

پروژه مصلی همدان به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های فرهنگی_مذهبی این شهر از جمله پروژه‌هایی است که با احتساب زمان تصویب طرح، در سال‌جاری پا به سن ۲۱ سالگی خود گذاشته است.

طرح ساخت این پروژه در دهه ۶۰ پیشنهاد و در سال ۸۳ همزمان با سفر مقام معظم رهبری به استان همدان تصویب و عملیات اجرایی آن در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ آغاز شد.

برای این پروژه ۱۰ هکتاری با ظرفیت ۴۰ هزار نفر، علاوه بر مجتمع‌های مذهبی، فرهنگی و تفریحی، زیرساخت‌های مختلف دیگری چون یادمان شهدا، باغ تفریحی، احداث مرکز درمانی، کتابخانه پیش‌بینی شده است.