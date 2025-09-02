رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از برپایی ۴۴ پایگاه انتخاب رشته برای شرکت‌کنندگان در آزمون سراسری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فردین منصوری با اشاره به آغاز فرآیند انتخاب رشته کنکوری‌ها از امروز (یازدهم شهریور) گفت: این پایگاه‌ها که در سطح شهرستانها، نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان برپا شده، از چند روز پیش کار خود را آغاز کرده‌اند و تا زمانی که فرآیند انتخاب رشته ادامه داشته باشد، فعال خواهند بود.

وی با بیان اینکه پایگاه‌های انتخاب رشته آموزش و پرورش در برخی مدارس و مراکز مشاوره آموزش و پرورش مستقر هستند گفت: در هر کدام از این پایگاه‌ها چند مشاور مجرب حضور داشته و به دانش‌آموزان در امر انتخاب رشته کمک می‌کنند.

فرایند انتخاب رشته از امروز یازدهم شهریورآغاز و داوطلبان به مدت چهار روز فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته‌های مورد علاقه خود اقدام کنند.

نتایج نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۴ نیمه اول مهر اعلام خواهد شد.