سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی با هدف معرفی توانمندیهای شرکتهای دانشبنیان ایرانی در بازارهای جدید، فراخوان جذب کارگزار برای برگزاری نخستین نمایشگاه محصولات دانشبنیان ایرانساخت در کشور پاکستان را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این نمایشگاه با حمایت و پشتیبانی سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی برگزار خواهد شد و فرصتی بی نظیر برای شرکتهای دانشبنیان ایرانی جهت عرضه محصولات و توانمندیهای خود در بازار پاکستان فراهم میآورد.
متقاضیان واجد شرایط باید نخست تأییدیه برگزاری نمایشگاه در کشور پاکستان را از طرف سازمان توسعه تجارت کسب کنند. همچنین ارائه سوابق برگزاری نمایشگاه و یا رویدادهای مرتبط در کشور پاکستان و پیشنهادیه جامع برگزاری نمایشگاه شامل برنامهها و هزینههای نمایشگاهی، هزینههای سفر، ارسال بار، برگزاری رویدادهای B۲B و موارد مشابه برای بررسی و ارزیابی الزامی است.
علاقهمندان و شرکتهای واجد شرایط میتوانند تا ۲۳ شهریورماه سال جاری، مدارک و مستندات خود را به آدرس ایمیل cistc.planning@isti.ir ارسال کنند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و رفع ابهامات احتمالی، متقاضیان میتوانند با شماره تلفن ۰۲۱۴۱۱۸۶ (داخلی ۵۱۱۵ و ۵۱۱۲) و یا با شماره همراه ۰۹۱۲۶۲۰۳۷۰۴ تماس بگیرند.