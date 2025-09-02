پخش زنده
با تصویب اعضای هیئت اجرایی در پنجاه و پنجمین نشست؛ دکتر مهین فرهادی زاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک، سرپرست کاروان اعزامی به بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا در سال ۲۰۲۶ ریاض شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکتر علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان پنجاه و پنجمین نشست هیات اجرایی اظهار کرد: با توجه به اساسنامه و اینکه باید یک سال و نیم قبل از هر رویداد سرپرست کاروان آن رویداد را مشخص کنیم، برای بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا ۲۰۲۶ که در آذرماه سال آینده به میزبانی شهر ریاض برگزار خواهد شد؛ دکتر مهین فرهادی زاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک بعنوان سرپرست کاروان اعزامی کشورمان به این بازیها انتخاب شد.
وی ادامه داد: این برای نخستین بار است که یک خانم سرپرست کاروان ورزش ایران در رویدادهای بین المللی میشود که اتفاق مبارکی است؛ با توجه به اینکه ما در این دوره با جدیت نگاه برابری جنسیتی را دنبال کردیم در ابتدا تعداد روسای کمیسیونهایی که بانوان هستند را ارتقاء دادیم و انتخاب امروز نیز در ادامه همین راه بود.