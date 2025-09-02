مراسم مرحله نهایی بیست‌وششمین دوره مسابقات قرآن، نهج‌البلاغه و اذان ویژه فرزندان پسر کارکنان شرکت ملی گاز کشور، در ارومیه برگزار شد.

ارومیه ؛ میزبان مرحله نهایی بیست‌وششمین دوره مسابقات قرآن، نهج‌البلاغه و اذان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛علیرضا شیخی، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی، در آیین افتتاحیه این مسابقات ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار، گفت: از چهارماه قبل برنامه‌ریزی لازم برای میزبانی این دوره از مسابقات را انجام دادیم.

وی ادامه داد: تمام سعی و تلاش خودمان را به خرج دادیم که این مسابقات به نحو احسن و عالی برگزار شود.

شیخی با اشاره به برگزاری مسابقات در دو بخش مجزا، افزود: در مجموع میزبان ۴۰۰ نفر از فرزندان دختر و پسر‌در این رقابت‌ها بوده پ هستیم.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی همچنین با تأکید بر جایگاه والای قرآن کریم، اظهار کرد: قرآن کتاب هدایت و نجات‌بخش جامعه است و هیچ‌گاه نباید از آن فاصله گرفت. این کتاب معجزه الهی است که کلام آن فراتر از توان بشر بوده و راهنمای زندگی فردی و اجتماعی ماست.

همچنین مسئول کمیته فنی و داوری مرحله نهایی بیست‌وششمین دوره مسابقات قرآن، نهج‌البلاغه و اذان فرزندان کارکنان شرکت ملی گاز ایران نیز در این آیین، گفت: در این دوره از مسابقات تلاش داریم متسابقین با دریافت بازخورد‌های تخصصی از استادان راهنما و داوران، برای سال‌های آینده کیفی‌تر ظاهر شوند.

محمد بادپا همچنین با بیان اینکه میزبانی آذربایجان‌غربی که الحق میزبانی شایسته‌ای از مسابقات قرآنی فرزندان کارکنان شرکت ملی داشته قابل تقدیر است، ادامه داد: همچنین از زحمات و تلاش‌های دکتر کبیری به عنوان رئیس دارالقرآن که خودشان همواره از برترین‌های قرآنی بوده‌اند تقدیر می‌کنم که برای این مسابقات چندین ماه است یرنامه‌ریزی اساسی داشتند.