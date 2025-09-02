مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور : ۳۷۱ هزار زن روستایی دارای ۳ فرزند و بیشتر از بیمه رایگان این صندوق بهره‌مند هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حامد قادرمرزی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور در شورای اداری شهرستان مهدیشهر گفت: همه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی ساکن در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت معادل ۷۱ هزار نفر هم به طور رایگان از بیمه صندوق اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بهره مندند.

وی با بیان اینکه ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر عضو این صندوق هستند و ۲۲۰ هزار نفر از خدمات بازنشستگی آن استفاده می‌کنند گفت: این صندوق در استان سمنان ۳۲ هزار نفر عضو دارند که ۳ هزار و ۲۵۰ نفر از آنها مستمری بگیرند.

قادرمرزی اظهار امیدواری کرد: جامعه هدف پیش بینی شده صندوق اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در استان سمنان ۳۶ تا ۳۷ هزار نفر دیگر هم هستند که با عضویت آنها همه جامعه هدف این صندوق از خدمات آن بهره‌مند خواهند شد.