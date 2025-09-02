پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر از آغاز فرآیند مزایده عمومی برای بهرهبرداری و مرمت گمرک تاریخی بندر دیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نصرالله ابراهیمی با اشاره به اینکه این بنای ارزشمند یکی از شاخصترین آثار معماری و هویتی جنوب استان به شمار میرود، اظهار داشت: گمرک تاریخی بندر دیر علاوه بر کارکرد اقتصادی در دورههای گذشته، امروز به عنوان بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی مردم منطقه شناخته میشود و واگذاری آن از طریق مزایده میتواند زمینه احیا، حفاظت و استفاده بهینه از ظرفیتهای گردشگری این بنا را فراهم سازد.
وی افزود: این بنا در مالکیت ادارهکل گمرکات قرار دارد و با هماهنگی و تعامل دستگاهها، فرآیند واگذاری آن از طریق مزایده عمومی یکمرحلهای پیشبینی شده است. تمامی مراحل نیز به صورت شفاف و قانونمند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد.
ابراهیمی اضافه کرد: سرمایهگذاران، بخش خصوصی و علاقهمندان میتوانند با ثبتنام در این سامانه، ضمن آگاهی از شرایط مزایده، در فرآیند شرکت کنند. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه عضویت و انجام مراحل قانونی، امکان تماس با شماره ۴۱۹۳۴_۰۲۱ فراهم شده است.
وی گفت: سازمان میراثفرهنگی استان بوشهر از حضور فعال بخش خصوصی در صیانت و بهرهبرداری از بناهای تاریخی استقبال میکند و امیدواریم با مشارکت مؤثر سرمایهگذاران، این بنای ارزشمند به جایگاه شایسته خود در حوزه گردشگری و اقتصاد محلی بازگردد.