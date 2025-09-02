معاون امور رادیویی رگولاتوری تأکید کرد: تمامی دکل‌ها و ایستگاه‌های BTS به صورت مداوم تحت پایش قرار دارند تا هیچ خطری برای شهروندان به همراه نداشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد حسن جوادزاده معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: تمامی دکل‌ها و ایستگاه‌های BTS به طور مستمر پایش می‌شوند تا هیچ‌گونه تهدیدی برای شهروندان ایجاد نکنند.

جوادزاده با تأکید بر اولویت سلامت مردم در برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سلامتی جامعه بالاترین اولویت را دارد و توسعه شبکه‌های ارتباطی تنها در صورتی انجام می‌شود که در چارچوب استاندارد‌های ایمنی و حد مجاز تشعشع باشد. مردم اطمینان داشته باشند که سطح پرتو‌های منتشرشده از دکل‌های مخابراتی بسیار کمتر از حد مجاز است و هیچ نگرانی‌ای برای سلامتی ایجاد نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه مرجع قانونی تعیین حدود پرتو‌های غیریونساز، سازمان انرژی اتمی کشور است، افزود: این حدود بر مبنای استاندارد‌های معتبر بین‌المللی و بسیار سختگیرانه تدوین شده و خیلی پایین‌تر از سطحی است که در آن حتی احتمال آسیب به انسان وجود داشته باشد و اپراتور‌های تلفن همراه نیز موظف هستند تجهیزات خود را دقیقاً در همین چارچوب نصب و از آن بهره‌برداری کنند.

معاون امور رادیویی رگولاتوری خاطرنشان کرد: این سازمان با بهره‌گیری از ایستگاه‌های پایش ثابت و سیار، سطح پرتوگیری در مناطق مختلف کشور را به طور مستمر کنترل می‌کند و نتایج پایش‌ها تاکنون نشان می‌دهد تابش دکل‌های مخابراتی همواره کمتر از حد مجاز است.

جوادزاده تاکید کرد: مردم اطمینان داشته باشند توسعه شبکه‌های ارتباطی در کشور، همزمان با رعایت کامل استاندارد‌ها و با اولویت حفظ سلامت مردم انجام می‌شود.