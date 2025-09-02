به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل زندان‌های خراسان جنوبی گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، انجمن حمایت زندانیان بیرجند با هدف تأمین نیاز‌های تحصیلی فرزندان زندانیان نیازمند، ۴۰۰ بسته لوازم‌التحریر شامل دفتر، خودکار، مداد، تراش و سایر ملزومات ضروری را آماده و بین این خانواده‌ها توزیع کرد.

علی عبدی ارزش این بسته‌ها را ۶۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت‌های اجتماعی و آموزشی از این قشر آسیب‌پذیر، گفت: امسال نیز همچون سنوات گذشته، با همراهی و کمک‌های خیران، توانستیم این بسته‌ها را فراهم کنیم تا حداقل بخشی از دغدغه‌های خانواده‌های زندانیان در زمینه تحصیل فرزندانشان رفع شود.