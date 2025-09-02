به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اختراع دکتر ماریا بیهقی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد واحد‌های فناور جامع پارک سلامت علوم پزشکی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه «محصولات مراقبت از پوست بر پایه فناوری اگزوزوم» توانست در جشنواره بین‌المللی اختراعات سیلیکون‌ولی آمریکا (SVIIF ۲۰۲۵) به عنوان برگزیده انتخاب شود و مدال طلا را به ایران اختصاص دهد.

محصول این شرکت در جشنواره بین‌المللی اختراعات سیلیکون‌ولی آمریکا (SVIIF ۲۰۲۵) حائز مدال طلا و دیپلم افتخار شد.

جشنواره اختراعات سیلیکون‌ولی یکی از معتبرترین رویداد‌های نوآوری جهان است که هر ساله در ایالت کالیفرنیا برگزار می‌شود و میزبان مخترعان و شرکت‌های نوآور از بیش از ۳۰ کشور جهان است. نسخه ۲۰۲۵ این رقابت فناورانه از ۱۷ تا ۱۹ مردادماه سال جاری در مرکز نمایشگاهی سانتا کلارا برگزار شد و بیش از ۳۰۰ اختراع در حوزه‌های مختلف معرفی شدند.

جشنواره سیلیکون‌ولی با حمایت‌های سازمان مالکیت‌های فکری ملل متحد (WIPO)، مؤسسه مخترعان کشور آمریکا (UIA) در منطقه سیلکون ولی (مرکز نمایشگاهی سانتا کلارا) هر ساله در منطقه سیلیکون ولی برگزار می‌شود و فرصتی برای معرفی اختراعات در قلب صنعت نوآوری دنیا فراهم می‌آورد.

این موفقیت‌ها نشان‌دهنده توانمندی علمی و صنعتی ایران در عرصه جهانی و گامی مهم در مسیر توسعه فناوری‌های نوین به‌ویژه در حوزه زیست‌فناوری و سلامت است.

دکتر ماریا بیهقی گفت : تولید کرم‌هایی بر پایه اگزوزوم از دستاورد‌های این شرکت است. برای تولید آن، اگزوزوم سرم خون هر فرد خالص‌سازی می‌شود و با استفاده از آن می‌توان نوعی کرم شخصی‌سازی شده تولید کرد. همچنین این کرم می‌تواند از اگزوزوم خالص سازی‌شده از جلبک اسپیرولینا، پسته و انار تولید شود.

وی اضافه کرد: این کرم شخصی‌سازی شده به عنوان ضد لک، لیفت پوست صورت و یا ترمیم بافت پوستی و همچنین بیماری‌های خودایمنی مانند پسوریازیس استفاده می‌شود.

مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان اضافه کرد: محصولات دیگری را در حوزه نانو به تولید رساندیم که دارویی برای پیشگیری و درمان آلزایمر یکی از آنها است که این داروی مکمل به صورت آب نبات و آدامس تولید می‌شود.

بیهقی با بیان اینکه این داروی مبتنی بر نانوذرات حاوی فرآورده‌های طبیعی همچون نانو ذرات «فنکول» و «کوئرستین» است، اظهار کرد: دو ماده مؤثره این دارو یعنی «فنکول» و «کوئرستین» به صورت نانو، فرموله شد و این فرمولاسیون در گام نخست برای تولید دارو با فرم آدامس و آب نبات استفاده شد، ولی از آنجایی که این دارو‌ها بیشتر برای افراد سالمند تجویز می‌شوند، این فرمولاسیون را به صورت شربت عرضه کردیم که دارای خواص درمانی است.

وی ادامه داد: این دارو بر اساس بیان یکسری از ژن‌هایی است که منجر به بروز بیماری آلزایمر می‌شوند و نانو ذرات به کار رفته در این مکمل دارویی، بیان ژن‌ها را کاهش می‌دهد و یا از بیان آنها جلوگیری می‌کند.

مجری طرح با بیان اینکه ژن‌های APP و MAPT عامل کد کننده بتاآمیلوئید‌ها و پروتئین تاو (Tau) است، خاطر نشان کرد: استفاده از این داروی مکمل موجب می‌شود که بیان این ژن‌ها کاهش یابد و یا باعث مهار بیان این ژن‌ها می‌شود و در نتیجه این پروتئین که بر روی نورون‌ها اثرگذار است، مانع از کد کردن آنها می‌شود.

مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان، الاژیک اسید (EA) از ترکیبات موجود در پوست انار را از دیگر زمینه‌های تحقیقاتی این شرکت دانست و ادامه داد: این ترکیبات آنتی اکسیدانی قوی است که به عنوان یک مکمل پیشگیری از بروز سرطان استفاده می‌شود.