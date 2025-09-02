پخش زنده
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: این سازمان به هیچ موسسهای برای انتخاب رشته داوطلبان مجوز نداده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در برنامه روی خط خبر شبکه خبر درباره موضوع انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۴ گفت: کنکور به عنوان اولین رویداد ملی کشور و دومین رویداد مهم بعد از انتخابات است.
محمدی افزود: آزمون سراسری در سال ۱۴۰۴ در دو نوبت در اردیبهشت و تیر برگزار شد.
وی گفت: کنکور ۱۴۰۴ در بالاترین سطح کیفیت و امنیت و رضایت مردم برگزار شد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: در آزمون امسال علاوه بر تکریم متقاضیان بحث تکریم خانوادهها نیز اجرایی شد.
محمدی گفت: در مرحله اول و دوم آزمون سراسری ۱۴۰۴ بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر شرکت کردند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون سراسری در ۴۱۰ شهرستان و بیش از ۱۷۰۰ حوزه فرعی در سراسر کشور برگزار شد.
وی گفت: برای یک میلیون و ۵۲ هزار و ۳۰۱ داوطلب در هشتم شهریور کارنامه ملاک انتخاب رشته صادر شد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: از این تعداد ۱۲.۵ درصد در گروه علوم ریاضی و فنی, ۴۳.۵ درصد در گروه علوم تجربی , ۲۸ درصد در گروه علوم انسانی , ۶ درصد در گروه هنر و ۹.۶ درصد در گروه زبانهای خارجی رقابت کردند.
وی گفت: داوطلبان در بخش پذیرش با آزمون که مجاز به انتخاب رشته شدهاند ۹۰۱ هزار و ۸۰۱ نفر هستند یعنی بیش از ۹۰ درصد مجاز به انتخاب رشته شدند.
محمدی افزود: در آزمون سراسری امسال بیش از ۴۵۵ هزار نفر ظرفیت پذیرش در همه دانشگاهها بجز دانشگاه آزاد وجود دارد.
وی گفت: در فرم انتخاب رشته در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش، داوطلبان دانشگاه آزاد برای چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی انتخاب رشته خواهند کرد.
محمدی افزود: در مجموع در دو روش پذیرش با آزمون و سوابق تحصیلی بیش از ۴۵۵ هزار نفر ظرفیت پذیرش وجود دارد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: دفترچه پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی امروز منتشر خواهد شد.
به گفته محمدی، داوطلبانی که در مرحله اول یا دوم آزمون سراسری ثبت نام کردهاند و در جلسه آزمون غایب بودند میتواند در مرحله پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی شرکت و ۱۵۰ کد رشته و محل را انتخاب کنند.
رئیس سازمان سنجش درباره انتخاب رشته نیز گفت: انتخاب رشته باید هدفمند و بر اساس علاقمندی و شناخت فرد به توانمندی خود باشد.
محمدی افزود: در سازمان سنجش برای سهولت در انتخاب رشته، دفترچه انتخاب رشته کاربر محور شده است تا بدون هیچ تخصصی از آن استفاده کنند.
وی افزود: سازمان سنجش به هیچ موسسهای برای انتخاب رشته مجوز نداده است و اطلاعات داوطلبان نیز از سازمان سنجش به بیرون منتشر نشده است.
محمدی گفت: ویژه نامه انتخاب رشته که بسیار کاربردی است نیز در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش منتشر شده است.
وی تصریح کرد: برای سهولت داوطلبان همچنین بهترین و معتبرترین نرم افزار مجازی انتخاب رشته در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش طراحی و بارگذاری شده است.
رئیس سازمان سنجش همچنین گفت: فیلمهای از بهترین کارشناسان سازمان سنجش نیز برای راهنمایی داوطلبان برای انتخاب رشته در شبکههای تلویزیونی ۱, ۲ و ۵ تهیه شده و در حال پخش هستند.
محمدی گفت: داوطلبان پیش نویس فرم انتخاب رشته را از انتهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته جدا کرده و ۱۵۰ کد رشته را با مشورت خانواده وارد و نهایی کنند و سپس انتخاب رشته اصلی را در درگاه اینترنتی سازمان سنجش انجام دهند.
به گفته محمدی، داوطلبان پس از انتخاب رشته، رسید ۱۵ رقمی را دریافت کنند.
رئیس سازمان سنجش گفت: تغییرات زیادی در حوزه رشتهها صورت نگرفته است.
محمدی افزود: براساس توافق شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت درصدی از ظرفیتهای که باید براساس قانون افزوده شود به ظرفیتهای رشته پزشکی اضافه شد.