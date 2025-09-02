پخش زنده
نشست هماهنگی پیش از دیدار تیمهای فوتبال امید ایران و هنگکنگ امروز برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران فردا چهارشنبه در نخستین بازی مقدماتی کمتر از ۲۳ سال آسیا در ابوظبی امارات به مصاف هنگکنگ میرود. بر همین اساس، نشست هماهنگی پیش از این دیدار، امروز با حضور رضا نقیپور، سرپرست مجید کریمی، مدیر اجرایی و رسانهای، ارسلان بهمنیپور و مجید سهرابی از ایران به همراه مسئولان برگزاری مسابقات و تیمهای امارات، گوام و هنگکنگ برگزار شد.
همزمان با برگزاری نشست هماهنگی، بازیکنان تیم فوتبال امید کشورمان از ورزشگاه محل برگزاری بازی بازدید کردند.