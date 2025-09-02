پخش زنده
همزمان با هفته دولت، خط جدید میکرونایزر فلیکر شرکت دانشبنیان فرآوردانه فردوسی مشهد به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این پروژه با حمایت تسهیلاتی ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان غذا و کشاورزی گامی مهم در مسیر خودکفایی، کاهش وابستگی به واردات نهادههای دامی و ارتقای بهرهوری صنعت خوراک کشور به شمار میرود.
فناوری «میکرونایزر فلیکر» بر پایه فرآوری حرارتی دانههای خوراکی انسان و دام با پرتوی مادون قرمز عمل میکند، امکان بهبود هضم و جذب مواد مغذی در دستگاه گوارش دام و طیور و افزایش راندمان خوراک و بهبود عملکرد را فراهم میسازد. اهمیت این نوآوری بهویژه در شرایطی که بخش قابل توجهی از صنعت خوراک دام و طیور وابسته است، دوچندان است؛ لذا استفاده از این فناوری علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، ارزش افزوده اقتصادی بالایی برای کشور ایجاد میکند.
رئیس هیأتمدیره شرکت فرآوردانه فردوسی مشهد، در خصوص این دستاورد گفت: تسهیلات حمایتی ستاد موجب تسریع ساخت خطوط میکرونایزر فلیکر و افزایش اعتماد مشتریان به این فناوری شد. تنها در سال گذشته و در پی این حمایت، سه قرارداد جدید به ارزش ۴۵۰ میلیارد ریال با بخش خصوصی منعقد شده که نشاندهنده ظرفیت بالای تجاریسازی این محصول است.
ارژنگ جوادی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان غذا و کشاورزی نیز با اشاره به اهمیت این فناوری اظهار داشت: میکرونایزر فلیکر با ایجاد تغییر ساختاری در خوراک دام و طیور، نقش بسزایی در کاهش وابستگی کشور به واردات نهادههای دامی خواهد داشت. حمایت از چنین طرحهایی تنها به معنای تأمین منابع مالی نیست، بلکه اقدامی راهبردی در جهت تقویت امنیت غذایی، توسعه زنجیره ارزش کشاورزی و دامپروری، رفع وابستگی و افزایش اعتماد به توان شرکتهای دانشبنیان داخلی است.