پخش زنده
امروز: -
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان با اشاره به برگزاری جشنواره خاتم آن را روشی نو در ترویج امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، میثم صابریون با اشاره به برگزاری جشنواره «خاتم» گفت: این جشنواره از ۱۰ تا ۱۹ شهریورماه در امامزاده عبدالله (ع) همدان برگزار میشود کهفضای معنوی و پر رفت و آمد این مکان بستری مناسب برای تأثیرگذاری و مشارکت مردم فراهم خواهد کرد.
او افزود: این جشنواره، تلاشی نوآورانه و مردمی است که با بهرهگیری از ظرفیتهای دینی و اجتماعی، در پی ترویج، تقویت و جاریسازی فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان گفت: جشنواره «خاتم» با هدف احیای فریضتین، تقویت پیوند میان معارف دینی و اقتضائات فرهنگی و اجتماعی روز و ارتقای نقش نهادهای دینی مردمی برگزار خواهد شد.