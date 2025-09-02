پخش زنده
رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز از کشف و معدومسازی بیش از ۲ تن مواد غذایی غیرقابل مصرف و برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کاووس کریمی گفت: در پی بازرسیهای هفته اخیر از سطح مراکز عرضه مواد غذایی در حوزه غرب اهواز، بیش از ۲ تن مواد غذایی تاریخگذشته کشف و با هماهنگی مراجع ذیصلاح، در محل دفن پسماندهای شهر اهواز معدوم شد.
وی افزود: تیم بازرسان بهداشت محیط این مرکز در طول شبانهروز با انجام بازرسیهای مستمر از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی نسبت به شناسایی خطر عرضه و فروش مواد غذایی فاقد مجوز و تاریخ مصرف گذشته با جدیت اقدام میکنند.
کریمی ادامه داد: نظارت بر این مراکز بهطور مداوم توسط کارشناسان سلامت محیط مرکز بهداشت غرب انجام میشود و بر اساس قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین آییننامههای مواد ۱۳ و ۱۴، اقدامات حقوقی لازم علیه متخلفان صورت خواهد گرفت.
گفتنی است؛ شهروندان باید از خرید هرگونه مواد غذایی فاقد مشخصات بهداشتی، تاریخ مصرف گذشته یا مشکوک به فساد خودداری کنند و همواره از درج مشخصاتی همچون تاریخ تولید و انقضا، شناسه بهداشتی و سایر موارد ضروری بر روی محصول اطمینان حاصل نمایند. همچنین در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.