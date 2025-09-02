پخش زنده
امروز: -
خراسان شمالی با فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری آماده برگزاری همایش فرصتهای سرمایه گذاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ دولت در خراسان شمالی با صدور ۱۰۰ مجوز بینام برای طرحهای اقتصادی آماده، گامی بزرگ در مسیر رفع موانع تولید و سرمایهگذاری برداشت، که زمینهساز تحولی جدی در فرآیند جذب سرمایه و ایجاد اشتغال در خراسان شمالی خواهد بود.
روزگاری که بسیاری از فرصتهای اقتصادی کشور در پیچوخمهای اداری، استعلامهای زمانبر، ناهماهنگی بین دستگاهها و نبود شفافیت از میان میروند، خراسان شمالی با برداشتن گامی نوآورانه نشان داده است که میتوان در مسیر توسعه، راهی متفاوت و عملی را پیمود.
اما چقدر زیرساختهای سرمایه گذاری در استان متناسب با مجوزهای بی نام است.
خبرنگار صداوسیما در گزارشی با بررسی موارد قانونی، به سراغ سرمایه گذاران رفته و تکلیفهای قانونی دولت و همین طور درخواستهای سرمایه گذاران را یادآور شده است؛ موضوعی که اگر کامل مهیا نشود، شاید اهداف مورد نظر چنین همایشی، محقق نشود.