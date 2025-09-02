ورزشکاران دارای معلولیت کشورمان در مسابقات رشته جهانی بوچیا در کشور قزاقستان موفق به کسب سه نشان طلا شده و در جایگاه دوم جهان قرار گرفتند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات جهانی رشته بوچیا از ۲۹ مرداد تا ۶ شهریور ۱۴۰۴ به میزبانی قزاقستان برگزار شد و تیم ملی ایران با ترکیب ۸ ورزشکار شامل ۴ بانوی ورزشکار و ۴ مرد در این رقابت‌ها حضور یافت.

ورزشکاران دارای معلولیت کشورمان در این دوره خوش درخشیدند و موفق به کسب سه مدال طلا شدند. مریم ملکی، حسین اسماعیلی و موسی رئوفیان از جمله قهرمانانی بودند که نشان طلای این مسابقات را برای ایران به ارمغان آوردند.

تیم ملی ایران در مجموع با کسب ۳ مدال طلا، ۳ نقره و یک برنز پس از کره‌جنوبی در جایگاه دوم جهان ایستاد.



رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز با صدور پیامی، کسب سه مدال طلای ارزشمند توسط ورزشکاران دارای معلولیت در مسابقات جهانی قزاقستان را موجب غرور ملی دانست.

سید جواد حسینی در این پیام تاکید کرد: خبر کسب سه مدال ارزشمند طلای رشته بوچیا که برای اولین بار در مسابقات جهانی در کشور قزاقستان به دست آمد موجب افتخار و غرور ملی شد؛ این موفقیت چشمگیر بدون پشتکار و تلاش مثال زدنی ورزشکاران عزیز دارای معلولیت و پشتیبانی خانواده‌های آنها و تدابیر و زحمات مضاعف رئیس و کادر فنی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان محقق نمی‌شود.

وی گفت: اینجانب به نمایندگی از سوی مجموعه کارگزاران و دست اندرکاران سازمان بهزیستی کشور این موفقیت کم نظیر را به تمام هموطنان عزیز تبریک گفته از خداوند متعال، فتح مستمر قله‌های افتخار در عرصه‌های بین‌المللی را برای ورزشکاران دارای معلولیت کشورمان آرزو دارم.