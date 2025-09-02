به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران مکوندی در آیین انعقاد تفاهمنامه با شرکت نفت و گاز اروندان گفت: برنامه توسعه ناوگان حفاری ایران برای سه سال آینده با تخصیص ۸۰۰ میلیون دلار از منابع شرکت ملی نفت ایران و حدود ۳۰۰ میلیون یورو از منابع داخلی خود شرکت، به طور جدی در دست اجرا است.

وی هدف از این سرمایه‌گذاری عظیم را جبران کمبود‌ها و افزایش راندمان عنوان کرد و افزود: در قالب این برنامه، ۱۵ دستگاه دکل حفاری جدید، دستگاه‌های لوله‌گذاری مغزی سیار و انواع خدمات فنی از مسیر بازسازی و نوسازی ناوگان موجود، تامین خواهد شد.

مکوندی اظهار داشت: نوسازی ناوگان، موجب افزایش چشمگیر راندمان عملیاتی و کاهش زمان توقف خواهد شد و شرکت را برای پاسخگویی به نیاز‌های آینده صنعت نفت کشور بیش از پیش آماده خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در خصوص امضای تفاهمنامه همکاری با شرکت نفت و گاز اروندان ادامه داد: بر اساس این تفاهمنامه، متعهد می‌شویم ۲ دستگاه دکل حفاری با توان ۲ هزار اسب‌بخار را در اختیار این شرکت قرار دهیم.

وی اضافه کرد: علاوه بر این همراه با هر دکل حفاری، بیش از ۲۵ نوع خدمت جانبی تخصصی و حرفه‌ای به صورت یکپارچه ارائه خواهد شد تا چرخه کامل عملیات با حداکثر کارایی پیش رود.

مکوندی این توافق را گامی مهم و ضروری در راستای توسعه و افزایش تولید در میادین مهم نفتخیز غرب کارون دانست و گفت: شرکت نفت و گاز اروندان که مسئولیت توسعه بخش عمده‌ای از میادین نفتی غرب کارون را بر عهده دارد، نیازمند همکاری با شرکتی بود که بتواند به صورت یکپارچه این خدمات را ارائه دهد؛ شرکت ملی حفاری ایران به عنوان بزرگترین شرکت حفاری در کشور و خاورمیانه، این آمادگی را دارد تا با انعقاد این موافقتنامه بلندمدت پنج ساله، افق روشنی را پیش روی توسعه میادین بگذارد.

بر اساس این گزارش شرکت ملی حفاری ایران با انعقاد یک تفاهمنامه پنج ساله با شرکت نفت و گاز اروندان، متعهد به ارائه خدمات یکپارچه حفاری و پشتیبانی برای توسعه و افزایش تولید در میادن غرب کارون شد.