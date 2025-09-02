کیفیت هوای کلانشهر مشهد، امروز ۱۱ شهریورماه، با افزایش حجم آلاینده گرد و غبار در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۱۰۹ بیانگر آلودگی هوا در شرایط «ناسالم» برای گروه‌های حساس و بیماران قلبی و عروقی است.

سعید محمودی افزود: اگرچه میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۹۸ نشانگر هوای «سالم» است که این شاخص نیز روند صعودی به خود گرفته است و در صورت عبور از عدد ۱۰۰ در این بخش نیز هوا آلوده خواهد بود.

وی با بیان این که کیفیت هوای ۱۰ منطقه در شرایط «ناسالم» و آلوده قرار دارد، ادامه داد: شاخص کیفیت هوا در ۱۳ منطقه دیگر در شرایط «سالم» است.

محمودی تاکید کرد: بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو.آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای.کیو.آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.