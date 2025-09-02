تالار‌های بورس کالا امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریور میزبان عرضه ۸۷۶ هزار و ۹۲۱ تن انواع محصول است. بیشترین حجم عرضه امروز متعلق به تالار صنعتی و از نوع آهن اسفنجی است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در تالار صنعتی ۳۲۲ هزار و ۷۶۷ تن محصول شامل ۲۵۵ هزار و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی، ۴۸ هزار و ۳۷۲ تن فولاد، ۱۶ هزار و ۴۱۵ تن آلومینیوم و ۲ هزار و ۴۸۰ تن مس عرضه می شود.

همچنین ۲۰۱ هزار و ۶۷۴ تن سیمان در تالار حراج همزمان روی تابلو می رود.

تالار صادراتی هم عرضه ۱۸۶ هزار و ۷۴۵ تن محصول شامل ۱۰۰ هزار تن فولاد، ۳۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۲۹ هزار و ۶۹۵ قیر، ۲۰ هزار تن سیمان، ۷ هزار تن گوگرد و ۵۰ تن عایق رطوبتی را تجریه می کند.

تالار حراج باز نیز امروز عرضه ۷۰ هزار و ۴۷۲ تن محصول را تجربه می کند. ۵۰ هزار و ۳۸۰ تن فولاد، ۱۵ هزار تن سنگ آهن، ۳ هزار و ۸۷۲ تن مواد شیمیایی، یک هزار تن مس و ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن در این تالار عرضه می شود.

امروز قرار است ۸۰ هزار و ۹۹ تن محصول شامل ۳۵ هزار تن لوب کات، ۲۶ هزار و ۹۶۶ تن مواد پلیمری، ۸ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد، ۴ هزار و ۲۰۰ تن قیر، ۲ هزار و ۱۵۸ تن فرآورده های نفتی در تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی عرضه شود.

تالار فرعی بورس کالا امروز میزبان عرضه ۱۵ هزار و ۱۶۴ تن فولاد، موادپلیمری، فرآورده های نفتی، روغن و منیزیم است.