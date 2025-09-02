پخش زنده
امروز: -
مستند جذاب «دیگو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین» و پخش زنده بسکتبال قهرمانی اروپا از شبکه ورزش سیما تقدیم علاقه مندان می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، واحد تامین برنامه شبکه ورزش در ادامه پخش مستندهای تک قسمتی، امروز سه شنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۳:۴۵ مستند تک قسمتی جذاب «مارادونا» را در جدول پخش این شبکه گنجانده است.
مستند «مارادونا» نگاهی به زندگی اسطوره فوتبال آرژانتینی، دیگو مارادونا انداخته و فعالیتهای وی از دوران جوانی تا زندگی حرفهای او را به تصویر کشیده است. مارادونا یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال و بازیکن طلایی با دریبلهای بی نقص بهشمار میرود و همواره شماری از بازیکنان و مربیان سرشناس، کارشناسان، مجلات تخصصی فوتبال و نیز هواداران این رشته ورزشی، او را برترین بازیکن و بازیکن دو وجهی چه در دنیای فوتبال و چه در دنیای خارج از فوتبال در تمام ادوار فوتبال میدانند.
پخش زنده بسکتبال قهرمانی اروپا
شبکه ورزش در چارچوب ششمین روز از برگزاری مسابقات یورو بسکت ۲۰۲۵، امروز سهشنبه ۱۱ شهریور از ساعت ۱۵:۳۰، دیدار بین دو تیم یونان و بوسنی را به صورت مستقیم پخش میکند.
شبکه ورزش امروز سهشنبه ۱۱ شهریور از ساعت ۱۵:۳۰، در ادامه پخش بازیهای یوروبسکت ۲۰۲۵، برای طرفداران بسکتبال دیدار بین دو تیم یونان و بوسنی را با گزارشگری ابوذر مارکولایی در قالب برنامه زنده «مثبت ورزش» تدارک دیده است.
هر چند در این دوره از مسابقات، یونانیها به عنوان مدعی اصلی قهرمانی وارد یورو بسکت ۲۰۲۵ نشده بودند، اما تا حالا در حد مدعی جدی قهرمانی ظاهر شدهاند و با سه پیروزی متوالی، صدرنشین گروهی هستند که اسپانیا و ایتالیا نیز در آن حضور دارند.