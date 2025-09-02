فرآیند احراز صلاحیتهای عمومی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی سه استان در مرکزی در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرآیند احراز صلاحیتهای عمومی و بررسی سوابق و مدارک پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی سال ۱۴۰۳ سه استان در اراک در حال برگزاری است.
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گفت: فرآیند احراز صلاحیتهای عمومی و بررسی سوابق مدارک پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی سال ۱۴۰۳ استانهای مرکزی، قم و لرستان به مدت چهار روز از ۹ تا ۱۲ شهریور در اراک در حال ادامه دارد.
محمدعلی تاج آبادی افزود: پذیرفته شدگان این مرحله پس از تایید صلاحیت و طی کردن فرآیند کارآموزی به جمع کارشناسان رسمی دادگستری اضافه میشوند.