به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرآیند احراز صلاحیت‌های عمومی و بررسی سوابق و مدارک پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی سال ۱۴۰۳ سه استان در اراک در حال برگزاری است.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گفت: فرآیند احراز صلاحیت‌های عمومی و بررسی سوابق مدارک پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی سال ۱۴۰۳ استان‌های مرکزی، قم و لرستان به مدت چهار روز از ۹ تا ۱۲ شهریور در اراک در حال ادامه دارد.

محمدعلی تاج آبادی افزود: پذیرفته شدگان این مرحله پس از تایید صلاحیت و طی کردن فرآیند کارآموزی به جمع کارشناسان رسمی دادگستری اضافه می‌شوند.