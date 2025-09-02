امروز: -
صحن علنی مجلس شورای اسلامی _ سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴

صبح امروز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با حضور اکثریت نمایندگان و به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد. جلسه علنی امروز مجلس به بررسی گزارشی درباره مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابه‌های زیست محیطی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که ادامه جلسه امروز مجلس شورای اسلامی به صورت غیرعلنی خواهد بود. گفته می‌شود این جلسه برای بررسی مکانیسم ماشه به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود.
