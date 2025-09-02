به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛موسی جسور در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب و پاسگاه محیطبانی شهید منوچهر شجاعیان با رصد و پایش مستمر تالاب نوروزلو موفق به دستگیری ۳ گروه صیاد غیر مجاز و همچنین کشف و توقیف ۱۰ رشته تور دام ماهیگیری شدند.

جسور با اشاره به ممنوعیت صید و شکار بدون مجوز قانونی افزود: بر اساس ماده ۱۵ قانون شکار و صید، هرگونه شکار جانوران وحشی از جمله پستانداران، پرندگان و آبزیان بدون دریافت پروانه معتبر جرم محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

جسور در پایان ضمن هشدار نسبت به تبعات مخرب صید غیرمجاز بر محیط زیست، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی، مراتب را سریعاً به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب و یا سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.