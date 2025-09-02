به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در جلسه ستاد تنظیم بازار استان بر ضرورت نظارت جامع و دقیق در تمامی شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: بازرسی و نظارت بر بازار نباید تنها محدود به مرکز استان باشد و در همه شهرستان‌ها باید با جدیت دنبال شود.

هاشمی با بیان اینکه وضعیت نهاده‌های دامی مطلوب نیست تاکید کرد باید با همکاری جهاد کشاورزی حمایت ویژه‌ای از دامداران انجام گیرد.

وی گفت: نگرانی در حوزه گندم و سوخت وجود ندارد، اما کیفیت نان در خبازی‌ها مطلوب نیست که این موضوع به عنوان یکی از گلایه‌های مردم مطرح است و باید نظارت‌ها در این بخش افزایش یابد.

استاندار همچنین بر ضرورت برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار با فاصله زمانی کمتر تأکید کرد و افزود: فرمانداران باید روزانه بر وضعیت بازار نظارت داشته باشند.

هاشمی ضمن قدردانی از تلاش‌های دستگاه‌های نظارتی در توزیع کالا‌های اساسی، خواستار افزایش تلاش‌ها در این زمینه شد و تأکید کرد مراقبت ویژه‌ای نیز باید در تامین جوجه‌ریزی انجام شود.

وی گفت: با توجه به اینکه ۸۲ درصد مردم استان در دهک‌های درآمدی یک تا سه قرار دارند، مسئولان باید اهتمام کافی برای تامین کالای اساسی مردم داشته باشند.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز گفت: تشدید نظارت و بازرسی‌ها از انبار‌ها بر پایه سامانه جامع انبار‌ها و سامانه جامع تجارت با هدف کشف تخلفات در حوزه برنج و بررسی سهمیه‌های کالا‌های اساسی و اولویت‌دار انجام شده است.

تهوری افزود: در قالب گشت مشترک و با همکاری دستگاه‌های ذیربط، ۴۲۰ عدد کیسه آرد تقلبی در شبکه تولید و توزیع کشف شده است.

وی همچنین از رصد مداوم شرکت‌های پخش، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و عمده‌فروشان در خصوص موجودی کالا و نحوه فروش خبر داد.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان همچنین گفت: تشدید بازرسی‌ها از میدان میوه و تره‌بار و واحد‌های صنفی عرضه‌کننده میوه و همچنین نانوایی‌ها به منظور کاهش سطح تخلفات و جلب رضایتمندی مردم ادامه دارد.

تهوری افزود: قیمت‌گیری روزانه ۱۶۳ قلم کالا از سطح بازار انجام شده و این اطلاعات در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شود و لیست هفتگی قیمت کالا‌های اساسی و منتخب به دفتر امور اقتصادی استانداری و تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.