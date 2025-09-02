به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست غیرعلنی امروز نهاد قانون گذاری کشورمان، گفت: با توجه به شرایطی که در کشور، منطقه و بین الملل وجود دارد و با توجه به اهتمام رئیس و نمایندگان درباره ایفای نقش راهبردی خودشان در مناسبات موجود، حدود یک و نیم ساعت جلسه غیر علنی برگزار شد.

وی اظهار کرد: در این راستا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش جامعی از روند فعال کردن اسنپ بک، آثار و تبعات احتمالی آن در بازار، اقتصاد و سایر حوزه‌های کشور ارائه کرد؛ همچنین تعدادی از نمایندگان نقطه نظرات خودشان را بیان کردند.

گودرزی تصریح کرد: رئیس مجلس نیز در این زمینه تاکید کرد که در این موضوع حتما دست ایران پُر است و هرگونه اقدام متقابلی که تشخیص داده شود و تصمیم ما مبتنی بر آن باشد، در انجامش کوتاهی نخواهیم کرد؛ همچنین مقرر شد جلسات فشرده‌ای جهت اتخاذ تصمیمات راهبردی و متقابل با محوریت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیش بینی و با حضور نمایندگان مردم برگزار شود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه اهمیت دارد اینکه اجرای ساز و کار ماشه و نهایتاً اجرای کامل آن منجر به بازگشت ۶ قطعنامه شورای امنیت خواهد شد، اما تاثیر واقعی و حقیقی در وضعیت اقتصادی کشور نخواهد داشت چراکه حدود ۱۲۰ نفر و نهاد مورد تحریم قطعنامه‌های شِش گانه قرار دارند و این مهم در حالی است که بیش از ۲۰۰۰ نفر و نهاد نیز ذیل تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا قرار دارند.

گودرزی بیان کرد: چنین موضوعی نشان می‌دهد وضعیت بدتر از این نخواهد شد، آنها در تلاشند در جامعه ما یک فضای روانی ایجاد کنند که این فضای روانی ممکن است باعث افزایش قیمت ارز و التهاب در بازار و اقتصاد شود؛ بر این اساس مردم باید کمک کنند و مسئولین نیز در این حوزه نقش ایفا خواهند کرد.

سخنگوی هیئت رییسه مجلس گفت: جمهوری اسلامی ایران در این حوزه متضرر نخواهد شد، اما دشمنان بدانند دست جمهوری اسلامی ایران پُر است و مجلس، دولت، شورای عالی امنیت ملی و همه ارکان و نهاد‌های نظام متحد، منسجم، یکپارچه و متفق النظر هستند که ما حتماً اقدام متقابل خواهیم داشت؛ در این راستا مجلس نیز طی روز‌های آینده همه طرح‌ها و پیشنهادات را به صورت یکپارچه و با محوریت کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار خواهد داد. بدون شک تمام تغییرات و تحولات در نگاه بلند مدت و راهبردی به نفع جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

وی اظهار کرد: اصلاح طلبان، اصولگرایان و دیگر جریانات و طیف‌های سیاسی نیز متفق‌النظر هستند که باید پاسخ مان پشیمان کننده و متقابل باشد و به آنها تحمیل هزینه کند؛ بنابراین تمام طرح‌ها و پیشنهادات نمایندگان به صورت یکپارچه در نشست‌هایی که پیش بینی شده حتما بررسی خواهد شد و تصمیم لازم اتخاذ می‌شود.