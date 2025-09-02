به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛این جرثقیل‌ها با هدف افزایش سرعت عملیات اجرایی در نصب، جابجایی و اصلاح شبکه‌های توزیع برق و همچنین بهبود شرایط امدادرسانی در حوادث و بحران‌های احتمالی، به ناوگان خودرویی شرکت اضافه شده است.

منصور محمدصلاحی قائم مقام مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در این خصوص گفت: تجهیز و نوسازی ناوگان خودرویی از اولویت‌های شرکت در راستای بهبود خدمات‌رسانی و افزایش رضایتمندی مشترکان طی سال‌های اخیر بود که جهت تجهیز، به روزرسانی و جایگزینی تجهیزات فرسوده با خودرو‌های جدید اقدامات و پیگیری‌هایی انجام شد که خرید ۲ دستگاه جرثقیل در ادامه پیگیری‌ها بوده و تلاش‌ها جهت تکمیل تجهیزات و امکانات موردنیاز ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: با ورود این ۲ دستگاه جرثقیل، توان عملیاتی نیرو‌های اجرایی در مناطق شهری و روستایی استان افزایش یافته و زمینه برای اجرای سریع‌تر پروژه‌های توسعه‌ای و رفع مشکلات شبکه فراهم شده است.