به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سردار " محمد احمدی " در تشریح این خبر، اظهار کرد: در راستای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به داخل کشور عوامل پست کنترل مستقر در پایانه مرز رازی با تشدید اقدامات کنترلی در بازرسی خودرو‌های ورودی به کشور، با استفاده از مهارت و چهره زنی به یک راننده خودرو مشکوک شده و خودرو وی را مورد بازرسی دقیق قرار دادند.

وی افزود: مرزبانان موفق شدند در بازرسی از خودرو، مجموعا ۵۰ کیلوگرم شمش نقره که به طرز ماهرانه‌ای در جا‌های مختلف خودرو جاسازی شده بود را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با اشاره به دستگیری یک نفر و توقیف یک دستگاه خودرو، تصریح کرد: کارشناسان ارزش نقره کشف شده را ۷۰ میلیارد ریال اعلام کردند که متهم به همراه اقلام مکشوفه به یگان دلالت و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.