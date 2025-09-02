پخش زنده
بازار فیزیکی بورس انرژی ایران برای روز سهشنبه یازدهم شهریور، شاهد عرضههای مهمی در رینگهای بینالملل و داخلی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بخش صادرات، شرکت صنایع پتروشیمی سبلان ۲۰ هزار تن متانول و شرکت نفت ستاره خلیج فارس ۲۸۰ هزار بشکه نفت سفید را عرضه میکنند. در بازار داخلی نیز عرضههای قابل توجهی شامل ۶ هزار تن آیزوریسایکل از پالایش نفت اصفهان، ۴ هزار تن برش پنتان از پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و همچنین مقدار قابل توجهی پساب از شرکت فاضلاب تهران عرضه میشود.
این عرضهها در حالی انجام میشود که معاملات روز نهم شهریور بورس انرژی ایران به ارزش بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال ثبت شده است. این رقم مربوط به دادوستد حاملهای انرژی در رینگهای داخلی و بینالملل، بازار برق و ابزارهای مالی است؛ به طوری که ۵۰ درصد از ارزش کل معاملات مربوط به رینگ بینالملل، ۳۱ درصد به رینگ داخلی و مابقی در بازار برق و ابزارهای مالی بوده است.
در بخش ابزارهای مالی، تابلو گواهی صرفهجویی در بازار اوراق بهادار بیش از ۱۰ میلیون ورقه گواهی صرفهجویی گاز را به ارزش ۷۹۵ میلیارد ریال دادوستد کرد. همچنین حدود ۱.۴ میلیون واحد صندوق سرمایهگذاری سینرژی به ارزش ۳۱ میلیارد ریال معامله شد.
از سوی دیگر، در رینگ بینالملل، شرکت پتروشیمی بیستون با فروش ۱۵ هزار تن رافینت به ارزش ۷ هزار و ۱۳ میلیارد ریال، عنوان برترین فروشنده صادراتی را کسب کرد. شرکت سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران نیز ۱۲ هزار تن رافینت را به فروش رساند.
در رینگ داخلی، پالایش نفت شیراز با عرضه ۵ هزار تن آیزوریسایکل به ارزش هزار و ۷۷۳ میلیارد ریال، به عنوان فروشنده برتر شناخته شد.
بورس انرژی ایران همچنان میزبان معاملات گسترده و متنوع در حوزه حاملهای انرژی و ابزارهای مالی است و نقش مهمی در تأمین نیازهای داخلی و صادراتی کشور ایفا میکند.