پخش زنده
امروز: -
سرقت در کردستان ۱۰ درصد کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: از ابتدای امسال تا پایان مرداد، میزان سرقت در استان ۱۰ درصد کاهش و کلاهبرداری ۱۵ درصد افزایش داشته است.
بهادر اسدی افزود: امسال میزان پروندههای مربوط به توهین هشت درصد افزایشی، ضرب و جرح ۱۲ درصد افزایشی و افترا ۳۴ درصد کاهش داشته است.
اسدی با بیان اینکه امسال دعاوی حقوقی ۳۶ درصد افزایشی بوده است، افزود: پروندههای مربوط به مطالبه وجه، ۵۸ درصد افزایش داشت.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان ادامه داد: پروندههای ورودی طلاق توافقی ۷.۷ درصد کاهش و طلاق به درخواست زوجه ۳۵ درصد افزایش دارد.
اسدی با اشاره به اینکه صدور گواهی احکام سازش به درخواست زوج ۱۱۳ درصد افزایش داشت، اضافه کرد: امسال همچنین میزان پروندههای نزاع دستهجمعی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۹ درصد کاهش نشان میدهد.
وی به کاهش ۱۴ درصدی قرار تعویق صدور حکم در سال جاری اشاره کرد و افزود: تعداد پروندههای قصور پزشکی هم نسبت به سال قبل، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان به نقش سامانه پنجره واحد در کاهش جرم پرداخت و گفت: امسال ورودی پروندههای مربوط به زمین خواری، ۲ درصد کاهش و از هزار و ۸۷۴ پرونده به هزار و ۸۲۵ پرونده کاسته شد.
اسدی به این هم اشاره کرد که مجازات جایگزین حبس جزای نقدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۲ درصد کاهش دارد.
وی با اشاره به خرابی دستگاه ایکس ری در پایانه مرزی باشماق، یادآور شد: از طریق گمرکات استان پیگیر رفع این مشکل و استقرار ۲ دستگاه ایکس ری در باشماق هستیم که در صورت عدم انجام آن، علیه دستگاههای مربوطه به عنوان ترک فعل، اعلام جرم خواهد شد.