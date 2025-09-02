به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر هیأت جودوی استان اصفهان، گفت: این دوره از مسابقات برای نخستین‌بار هم‌زمان روی سه تاتمی برگزار شد و ۲۵ داور بین‌المللی، ممتاز و درجه‌یک قضاوت رقابت‌ها را بر عهده داشتند.

سید همایون طبایی افزود: مسابقات در ۱۵ وزن برگزار شد و از هر وزن چهار نفر انتخاب شدند.

وی گفت: نفرات برتر پس از برگزاری اردوی استانی، به اردوی تیم ملی اعزام ودر مسابقات کشوری که در بهمن برگزار می‌شود شرکت می‌کنند.