باحضور ۳۸۰ ورزشکار از ۱۳ شهرستان
معرفی برترینهای جودوی نونهالان در برخوار+فیلم
مسابقات جودوی نونهالان استان اصفهان با حضور ۳۸۰ ورزشکار از ۱۳ شهرستان در شهرستان برخوار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر هیأت جودوی استان اصفهان، گفت: این دوره از مسابقات برای نخستینبار همزمان روی سه تاتمی برگزار شد و ۲۵ داور بینالمللی، ممتاز و درجهیک قضاوت رقابتها را بر عهده داشتند.
سید همایون طبایی افزود: مسابقات در ۱۵ وزن برگزار شد و از هر وزن چهار نفر انتخاب شدند.
وی گفت: نفرات برتر پس از برگزاری اردوی استانی، به اردوی تیم ملی اعزام ودر مسابقات کشوری که در بهمن برگزار میشود شرکت میکنند.
