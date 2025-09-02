نمایشنامه جلوه‌های عاشقی با هدف تبیین دلاورمردی‌ها و تاریخ حماسه و مقاومت گیلانیان در ۸ هزاره اخیر ، در کنگره ملی هزار شهید گیلان، واقع در باغ موزه رشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ رییس ستاد کنگره ۸ هزار شهید گیلان گفت: این نمایشنامه در راستای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان شب گذشته در باغ موزه دفاع مقدس رشت برگزار شد و هنرمندان با اجرای تئاتر جلوه‌هایی از عشق و ایثار را به نمایش گذاشتند.

سرهنگ ملک علیپور با بیان اینکه نمایشنامه جلوه‌های عاشقی به کارگردانی مجید رحمانی هنرمند گیلانی برگزار شد افزود : همه هنرمندان این نمایشنامه هم گیلانی بودند.