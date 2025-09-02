به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری طرقبه گفت: دوره تخصصی آموزشی امداد و نجات در تصادفات جاده‌ای (RTC) برای نخستین بار در شهر طرقبه برگزار شد و ما میزبان آتش نشانانی از شهر‌های مختلف استان بودیم.

علی اکبر عظیمی افزود: این دوره تخصصی با همکاری مؤسسه تحقیقات، آموزش و مشاوره شهرداری‌های خراسان رضوی برگزار شد و در آن، آتش‌نشانان با جدیدترین تکنیک‌های بین‌المللی امدادرسانی، از اصول ایمنی در صحنه حادثه تا روش‌های نوین برش خودرو و فضاسازی برای نجات مصدومان، به صورت عملی و تئوری آشنا شدند.

او اضافه کرد: یکی از برنامه‌های مدون و مستمر سازمان آتش نشانی شهرداری طرقبه، آموزش و ارتقای توانمندی‌های امدادی مجموعه است.